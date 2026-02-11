Una rete di saperi per le sfide del dopo-Unesco | Casa Artusi rinnova il comitato scientifico

Casa Artusi ha rinnovato il suo comitato scientifico, trasformandolo in una vera comunità di esperti. La decisione segna un passo importante nella storia della fondazione, che punta a rafforzare il suo ruolo nel settore culturale e gastronomico. Ora, il nuovo team lavorerà insieme per affrontare le sfide del dopo-Unesco e promuovere il patrimonio culinario italiano.

Casa Artusi rinnova il proprio comitato scientifico e lo trasforma in una vera e propria comunità scientifica, segnando un passaggio significativo nella storia della Fondazione. Una scelta che rafforza il ruolo culturale e progettuale dell’istituzione a livello nazionale e internazionale, in.🔗 Leggi su Forlitoday.it

La Cucina Italiana, simbolo di tradizione e innovazione, è stata riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dell'umanità dall'UNESCO.

