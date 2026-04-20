caro gasolio cna e confartigianato sono divise sullo sciopero

Cna e Confartigianato, le principali associazioni che rappresentano il settore dell'autotrasporto nella provincia, si trovano su posizioni opposte riguardo allo sciopero del settore. La divisione tra le due organizzazioni è evidente, poiché hanno preso decisioni diverse in merito alla proclamazione della protesta. La disputa riguarda le modalità e le motivazioni che hanno portato alla decisione di scioperare, creando così una situazione di tensione tra le due associazioni.

Cna e Confartigianato, e cioè le due associazioni che controllano tutto il sistema autotrasporto della provincia, si ritrovano su fronti contrari. Perché oggi il settore ha proclamato una giornata di sciopero e mentre Confartigianato vi aderisce, la Cna prima di incrociare le braccia aspetta il confronto tra le categoria e il Governo, messo in calendario per mercoledì. Il punto: nel territorio delle province di Ancona e Pesaro il settore rappresenta una realtà economica molto consistente: circa 2.000 imprese, 10.000 addetti e oltre 15 consorzi attivi. "Nonostante i primi segnali di rallentamento dei prezzi, oggi servono ancora circa 2.000 euro al mese per ogni mezzo solo per poter lavorare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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