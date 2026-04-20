Caro Emiliano che affanni per darle una paga

Caro Emiliano, ex governatore della Puglia e figura di rilievo nel Pd, le scrivo questa breve nota perché mi sembra di capire che stia attraversando un momento difficile. Le difficoltà economiche sembrano pesare e, da quanto si legge, ci sono preoccupazioni riguardo alle sue condizioni finanziarie. È un periodo complesso e sono molte le questioni che sembrano coinvolgere la sua situazione personale.

Caro Michele Emiliano, caro ex governatore della Puglia, nonché pezzo grosso del Pd, le scrivo questa cartolina perché sono sinceramente preoccupato per lei. E soprattutto per il suo stipendio. Chi glielo pagherà nei prossimi mesi? Altro che campo largo, politica internazionale e questioni energetiche: il vero problema della sinistra è trovare qualcuno che le faccia il bonifico a fine mese. Almeno fino a quando arriveranno le elezioni e diventerà parlamentare, come le hanno promesso. Ma manca un anno e mezzo. E fino ad allora? Vorremmo aiutarla, caro Emiliano, e perciò in via eccezionale trasformiamo questo spazio in un’inserzione: AAA cercasi dispensatore di stipendi per mantenere ex governatore in astinenza da gettoni d’oro.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Caro Emiliano, che affanni per darle una paga Notizie correlate Arezzo: “la corsa un si paga? Allora si paga caro” — Tassista picchiato, cliente finisce in galeraEcco i fatti in forma chiara e sintetica; a seguire, la stessa vicenda raccontata in chiave “Ortichese” Un giovane di 20 anni è stato arrestato dai... Leggi anche: Pugni e minacce al compagno che non può darle un figlio perché in sedia a rotelle