Pugni e minacce al compagno che non può darle un figlio perché in sedia a rotelle

Schiaffi, calci e insulti al compagno da cui non riusciva ad avere un figlio. La donna, una 37enne di origine moldava, non si sarebbe fermata nemmeno dopo che l’uomo aveva avuto un incidente in moto ed era finito in sedia a rotelle con una disabilità al 100 per cento. La sua aggressività sarebbe aumentata anche con minacce di morte: "Se non mi fai avere questo figlio te ne farò pentire, ammazzo te e tua figlia e vi seppellisco vicino alla capretta". Per qualche anno il compagno, 46 anni, senigalliese, avrebbe subito per poi denunciarla solo a febbraio del 2025, al commissariato di Senigallia. Uscito di casa con la figlia minorenne, avuta da una precedente relazione, aveva trovato un piatto della cena dentro la propria automobile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

