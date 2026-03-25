Arezzo, un tassista è stato aggredito da un cliente, che successivamente è stato arrestato e portato in carcere. La vicenda riguarda un giovane di 20 anni che, secondo quanto comunicato dalle forze dell’ordine, è stato fermato in esecuzione di un’ordinanza del giudice. La situazione è stata gestita dai Carabinieri, intervenuti per le indagini e l’applicazione delle misure restrittive.

Ecco i fatti in forma chiara e sintetica; a seguire, la stessa vicenda raccontata in chiave “Ortichese” Un giovane di 20 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Arezzo in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta della Procura. Il ragazzo è gravemente indiziato di estorsione aggravata, lesioni personali e danneggiamento, per aver aggredito un tassista nel febbraio scorso dopo essersi rifiutato di pagare la corsa. L’uomo è stato colpito con pugni al volto e ha riportato lesioni, oltre al danneggiamento degli occhiali. Le indagini, supportate anche dalle immagini di videosorveglianza, hanno consentito di ricostruire l’accaduto. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo: “la corsa un si paga? Allora si paga caro” — Tassista picchiato, cliente finisce in galera

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