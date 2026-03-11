I comitati stanno organizzando un grande evento a Roma per concludere la campagna referendaria, in assenza di un'iniziativa coordinata del centrodestra. Gli Stati generali del sì si stanno preparando per questa manifestazione, che si propone di riunire sostenitori e attivisti. La proposta mira a dare un segno forte prima della chiusura ufficiale della campagna.

Si pensa a una kermesse per il 20 marzo che tenga dentro società civile, mondo della sinistra e professioni. Nel frattempo Bruno Vespa attende Meloni a ‘Porta a porta’ Se il centrodestra non si muove per chiudere insieme la campagna referendaria ci pensano i comitati. O perlomeno questa è l’idea. Il piano è in fase di definizione. Gli Stati generali del sì. Infilare nel rush finale per promuovere il via libera alla riforma costituzionale una kermesse che tenga dentro tutta la società civile che si è schierata pubblicamente. I comitati – dal ‘Sì riforma’ al ‘Sì separa’ – il mondo della sinistra che si è attivata in maniera difforme alla posizione del Nazareno, le Camere penali, il mondo delle professioni, gli avvocati, i magistrati. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Gli Stati generali del sì. I comitati pensano a un grande evento a Roma per chiudere la campagna referendaria

Articoli correlati

Gli stati generali del centrodestra per il sì al referendum: "La giustizia è malata, sentenze strumento contro Meloni"“Siamo chiamati a decidere per una svolta epocale per questo paese: una giustizia giusta”.

Gli Stati Generali del Palio. Contrade e Famiglia Legnanese si interrogano sul futuroIl punto di partenza per un confronto che dovrà portare a definire cosa sarà il Palio di Legnano nei prossimi anni, sia che la dimensione della...

Approfondimenti e contenuti su Gli Stati

Temi più discussi: Emanuele Monti: perché c’è bisogno degli Stati generali dell’economia della salute; Gli Stati generali del sì. I comitati pensano a un grande evento a Roma per chiudere la campagna referendaria; Stati Generali della comunicazione: Confartigianato punta sul digitale; Stati generali del fare: tutte le iniziative al Resort Altafiumara.

San Marino accende i motori: domani al via gli Stati Generali dell’EconomiaSAN MARINO – Tutto è pronto per il taglio del nastro. Domani, lunedì 9 marzo, la Repubblica di San Marino darà ufficialmente il via agli Stati Generali ... libertas.sm

Gli Stati generali nel vivo del dibattito?il secondo appuntamento al Consiglio Nazionale della FNOMCeO dedicato agli Stati Generali si è svolto il 4 e 5 luglio dove sono state affrontate le tematiche della seconda macroarea Il medico e la ... quotidianosanita.it

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky spera che gli Stati Uniti non facciano concessioni alla parte russa sulla questione della revoca delle sanzioni precedentemente introdotte. - facebook.com facebook

Le parole del Presidente sono state interpretate come segnale che gli Stati Uniti stanno cercando una via d’uscita per limitare anche gli impatti del rincaro energia su inflazione e crescita economica. x.com