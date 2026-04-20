Caro carburante e proteste il fermo dei tir è più vicino I primi stop già da oggi

A partire dalla mezzanotte di oggi, alcune aziende di autotrasporto hanno iniziato a sospendere le attività, segnando i primi stopp in vista dello sciopero generale contro l'aumento dei prezzi dei carburanti. La protesta riguarda il settore dei trasporti su strada e si prevede un'adesione più ampia nelle prossime ore, con un impatto previsto sui servizi di consegna e logistica in tutto il paese.

Ancona, 20 aprile 2026 – Primi segnali di stop dalla mezzanotte di oggi nel settore dell’autotrasporto, in attesa del fermo nazionale contro il caro carburante. Settore autotrasporto sul piede di guerra. A muoversi per prima è la sigla Trasportounito, che ha confermato uno stop di cinque giorni, da oggi fino a sabato, senza tener conto del preavviso di legge di 25 giorni. Un’azione che anticipa la mobilitazione più ampia del comparto. Anche Unatras, che riunisce la maggior parte delle federazioni dell’autotrasporto merci, ha proclamato il fermo: modalità e tempi saranno comunicati a breve, ma l’ipotesi è quella di uno sciopero a partire dal 18 maggio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caro carburante e proteste, il fermo dei tir è più vicino. I primi stop già da oggi Notizie correlate Caro carburante, Trasportunito: "Fermo dei tir dal 20 al 25 aprile"Il caro carburante dovuto al conflitto tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran sta minando la possibilità di lavorare a centinaia di migliaia di... Sciopero dei tir contro il caro carburante: fermo nazionale dal 20 al 25 aprileGasolio oltre i 2 euro al litro e taglio delle accise in scadenza il 7 aprile: le associazioni parlano di “emergenza assoluta” e annunciano cinque... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Effetto caro-carburante, scatta la protesta nel Vecchio continente. Fermiamo i camion; Caro carburante, la protesta degli autotrasportatori veneti: si va verso il fermo nazionale; La protesta contro il caro carburante, benzina e diesel solo nelle stazioni di servizio più grandi; Autotrasporto verso il blocco nazionale: la protesta contro il caro carburanti. Caro carburante, monta la protesta degli autotrasportatori: Ci fermiamoConfartigianato Sardegna annuncia il fermo dei camion: in arrivo disagi per la distribuzione delle merci nell'Isola ... cagliaripad.it Caro carburante, la protesta degli autotrasportatori veneti: si va verso il fermo nazionaleContestata la linea morbida delle associazioni di categoria. Le aziende: «Con questi numeri siamo allo stremo» ... corrieredelveneto.corriere.it Caro carburante alle Egadi, l’appello: “Servono misure urgenti per famiglie e imprese” #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Il caro carburanti potrebbe salvare l'auto elettrica Crescono le ricerche online di quelle usate x.com