Carlos Alcaraz si sta allenando intensamente in vista del suo ritorno sulla terra battuta prima del torneo di Roland Garros. Il tennista si concentra sulla tattica e sul miglioramento del controllo della palla, adottando un programma di allenamenti mirati per affrontare al meglio questa superficie. La preparazione mira a ottimizzare le prestazioni prima dell’inizio del torneo parigino.

"> Carlos Alcaraz si prepara per il ritorno sulla terra battuta. Carlos Alcaraz, il giovane fenomeno del tennis spagnolo, è tornato a casa a Murcia per prepararsi al meglio per l’imminente stagione sulla terra battuta. Dopo la sua sorprendente eliminazione nella terza fase del Miami Open ad opera di Sebastian Korda, Alcaraz si concentra ora su un periodo cruciale del suo anno agonistico, che richiederà uno sforzo notevole. Con oltre 3.000 punti ATP da difendere in questo lasso di tempo, il 22enne ha già iniziato i suoi preparativi per i prossimi tornei. Nonostante sia attualmente il numero uno del mondo, Alcaraz è consapevole delle aree del suo gioco che necessitano di miglioramenti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Carlos Alcaraz si concentra su strategia e controllo del gioco prima del Roland Garros.

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