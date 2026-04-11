Sinner in finale a Montecarlo e aspetta Alcaraz | Affrontarlo prima del Roland Garros sarebbe un bel test

Jannik Sinner ha raggiunto la sua prima finale al Masters 1000 di Montecarlo dopo aver battuto Zverev per l'ottava volta consecutiva. Il tennista italiano si prepara ora ad affrontare in finale Carlos Alcaraz, che ha sconfitto in semifinale. La partita con Alcaraz si terrà prima di Roland Garros, e Sinner ha commentato che rappresenterebbe un buon test prima del torneo parigino.

Implacabile, insaziabile, inflessibile. Semplicemente lui,Jannik Sinner. Per l’ottava volta di fila il numero due al mondosi abbatte su Zverev e conquista per la prima volta la finale del Master 1000 di Montecarlo. Firmando una semifinale senza storia. L’altoatesino si impone, senza se e senza ma, con un6-1 6-4 in appena un’ora e 23 minuti. Neanche il tempo di scendere in campo che l’esito del match è già chiaro a tutti: imbarazzante la superiorità dell’azzurro rispetto al numero 3. Sinner raggiunge così la finale nel terzo Masters 1000 consecutivo di inizio stagione come Federer nel 2006, Nadal nel 2011 e Djokovic nel 2015 (l’unico ad averli vinti tutti e tre).🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sinner in finale a Montecarlo e aspetta Alcaraz: “Affrontarlo prima del Roland Garros sarebbe un bel test” Carlos Alcaraz si concentra su strategia e controllo del gioco prima del Roland Garros.Carlos Alcaraz si concentra su strategia e controllo del gioco prima del Roland Garros. Sinner, parte l'operazione rimonta su Alcaraz: può vincere il Roland Garros?Lo spagnolo ha vinto il primo grande torneo del 2026 conquistando il Career Grand Slam: il prossimo appuntamento Slam è a Parigi La prima grande...