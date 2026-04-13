Il 20 aprile 2026 va in onda la seconda puntata della settima stagione de I Cesaroni, che continua a seguire le vicende della famiglia romana. In questa puntata, Carlo tiene nascosto un segreto a Giulio e Livia, mentre Walter affronta una svolta importante. La fiction, tornata in onda su Canale 5, si concentra sugli sviluppi delle relazioni e sui misteri che coinvolgono i personaggi principali.

Dopo un ritorno che ha riportato il pubblico dentro la quotidianità della famiglia romana, la seconda puntata de I Cesaroni 7 in onda il 20 aprile 2026 inizia a dare una forma narrativa alla fiction di Canale 5. I rapporti iniziano a scricchiolare e le certezze non bastano più. Si entra, quindi, in una fase più delicata della storia, dove ogni personaggio sembra muoversi con un peso diverso sulle spalle. Da una parte Carlo, sempre più difficile da leggere; dall’altra Walter, alle prese con una scelta che dice molto più di quanto sembri. E nel mezzo, Giulio e Livia, che provano a tenere insieme i pezzi. Ma andiamo subito a vedere cosa ci riservano le anticipazioni della seconda puntata de I Cesaroni 7 in onda su Canale 5 il 20 marzo 2026.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - I Cesaroni 7, anticipazioni seconda puntata 20 aprile 2026: Carlo nasconde un segreto a Giulio e Livia, svolta per Walter

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