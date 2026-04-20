Nel bilancio di un imprenditore italiano si evidenziano interessi e rapporti con l’ex presidente degli Stati Uniti. La relazione tra le due figure, nota per essere di natura economica, si inserisce in un quadro più ampio di attività e investimenti. Mentre negli Stati Uniti l’ex presidente è spesso al centro di critiche, in Europa il suo ruolo suscita opinioni contrastanti tra politici e commentatori.

Non c'è dubbio: Donald Trump è uomo di contraddizioni. Non solo negli Stati Uniti ma anche in Europa, dove la stragrande maggioranza dei politici e dei commentatori ama attaccarlo a spada tratta. Salvo poi, nel segreto della propria tasca, guadagnarci su. E' il caso, per esempio, di Carlo De Benedetti. Come riporta il Fatto quotidiano, lo storico editore del gruppo L'Espresso-Repubblica, l'uomo che ha guidato dietro le quinte la sinistra italiana per 40 anni e che oggi si "diletta" con la sua ultima creatura, Il Domani, in tv critica senza pietà Giorgia Meloni e il mondo della destra globale. Ma, sorpresa, dando una occhiata un po' più approfondita agli affari dell'Ingegnere, si scopre qualcosa di interessante.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Carlo De Benedetti, affari d'oro con Trump: cosa spunta dal bilancio

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