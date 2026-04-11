Carlo De Benedetti l' ingegnere cestina le primarie a sinistra

L’ingegnere di 93 anni ha espresso chiaramente la sua opinione sulle primarie del centrosinistra, giudicandole inutili e preferendo altre modalità di confronto politico. La sua posizione è stata comunicata pubblicamente, senza mezzi termini, nel corso di un intervento recente. De Benedetti ha anche criticato le scelte dei partiti di sinistra, sottolineando come queste possano influire sul futuro delle alleanze politiche.

L’ultranovantenne ma sempre urticante, abrasivo, impietoso Carlo De Benedetti, vantatosi a suo tempo di desiderare la tessera numero uno del Pd, non ricordo più se con o senza l’effige poi intervenuta di qualche compianto leader della lontana prima Repubblica, quella vera e non di carta da lui posseduta per un po’, prima che i figli non la vendessero; Carlo De Benedetti, dicevo, ha colto l’occasione offertagli da Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, per inserirsi nel dibattito che sta dividendo la sinistra sulle primarie. Sono le primarie che dopo la vittoria referendaria dei signornò alla riforma della magistratura, quasi volendosene appropriare, Giuseppe Conte ha invece proposto, pur al termine di un lungo percorso di elaborazione programmatica, per sciogliere prima delle elezioni politiche il nodo della leadership dell’alternativa.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Carlo De Benedetti, l'ingegnere cestina le primarie a sinistra Meloni in Parlamento, Carlo De Benedetti attacca su "provvedimenti inesistenti": "Italiani stanno peggio"A “Otto e mezzo” Carlo De Benedetti critica il governo Meloni, dopo l’informativa della premier in parlamento. Leggi anche: Spostando le primarie più a sinistra, spunta Anita Pirovano