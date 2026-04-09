Meloni in Parlamento Carlo De Benedetti attacca su provvedimenti inesistenti | Italiani stanno peggio

Il 24 ottobre, in Parlamento, Carlo De Benedetti ha criticato il governo Meloni, affermando che gli italiani sono più poveri e che i provvedimenti annunciati sono inesistenti. La sua dichiarazione si aggiunge alle recenti discussioni politiche, evidenziando le sue opinioni sulla situazione economica nel paese. De Benedetti ha espresso il suo giudizio durante una seduta pubblica, senza fare riferimenti a specifici provvedimenti o dati ufficiali.

A “Otto e mezzo” Carlo De Benedetti critica il governo Meloni, dopo l’informativa della premier in parlamento. “Gli italiani stanno peggio, non mi sento rassicurato”. De Benedetti mostra dubbi su efficacia delle misure e sul calo dei salari, mentre riconosce come unico punto positivo la tenuta dei conti pubblici. Carlo De Benedetti attacca Meloni La critica dopo l'informativa in parlamento La premier smentita dai dati? Il discorso di Meloni alle Camere Carlo De Benedetti attacca Meloni Durante la trasmissione di La7 “Otto e mezzo” si è affrontato il tema dei risultati del governo guidato da Giorgia Meloni, dopo l’informativa in parlamento della premier. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Meloni in Parlamento, Carlo De Benedetti attacca su "provvedimenti inesistenti": "Italiani stanno peggio" Shane Douglas attacca TKO: “Stanno spremendo la WWE e le stanno togliendo l’anima”Shane Douglas lancia l’allarme sulla direzione intrapresa dalla WWE sotto TKO Group Holdings, e non usa mezzi termini. Referendum, Schlein attacca Meloni: “Strumentalizza, tratta gli italiani da stupidi”“Le sembra normale che una premier tratti gli italiani comestupidie dica che se passa il‘No’ al referendum‘ci sarannopiù...