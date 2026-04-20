Cari gentili lettori il pettegolezzo in salsa Bridgerton questa volta è firmato Antico Vinaio

Una notizia che sta facendo il giro dei social riguarda l’Antico Vinaio di Firenze, noto per la sua schiacciata. Questa volta, la specialità del locale è stata protagonista di una scena con un’attrice della quarta stagione della serie molto seguita. La scena si è svolta nella città toscana, attirando l’attenzione di fan e curiosi che hanno riconosciuto il luogo e il personaggio coinvolto. La notizia ha subito generato commenti tra gli appassionati della serie e i clienti del locale.

Firenze, 20 aprile 2026 – La fiorentinissima schiacciata dell’Antico Vinaio conquista anche la celebre attrice protagonista della stagione numero 4 della popolarissima serie Bridgerton. L'attrice australiana Yerin Ha, che interpreta Sophie Baek, la dama mascherata che conquista Benedict, appare sorridente in una foto scattata proprio all’interno di uno dei punti vendita dell’Antico Vinaio. https:www.lanazione.itfirenzeculturamaggio-musicale-prima-o0d0225t Luke Thompson (37 anni) e Yerin Ha (28 anni), la coppia protagonista della quarta stagione di “Bridgerton“. La foto con la “Dama d’argento” " Gentili lettori – si legge a margine del post pubblicato sulle pagine social dell’attività – pare che una presenza speciale, in perfetto stile Bridgerton, sia passata da All’Antico Vinaio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Cari, gentili lettori...”, il pettegolezzo in salsa Bridgerton questa volta è firmato Antico Vinaio Notizie correlate All’Antico Vinaio sbarca a Sanremo per il FestivalAll'Antico Vinaio approda a Sanremo con un’apertura straordinaria in occasione della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana. Il libertino s’innamora di “Cenerentola”, il pettegolezzo corre, i calzini sono sempre più sgargianti: Bridgerton 4, eccociLa stagione 4, prima parte, è un grande miscuglio di trame e sottotrame, di calzini e ghette, di fiori e dolciumi. Aggiornamenti e contenuti dedicati Cari, gentili lettori..., il pettegolezzo in salsa Bridgerton questa volta è firmato Antico VinaioGentili lettori – si legge a margine del post pubblicato sulle pagine social dell’attività – pare che una presenza speciale, in perfetto stile Bridgerton, sia passata da All’Antico Vinaio. Grazie di ... lanazione.it Antico Vinaio apre a Parigi. Festa per il 50esimo negozio nel mondoRaggiungere il traguardo dei 50 store è un’emozione difficile da descrivere – sottolinea Tommaso Mazzanti – Quando abbiamo iniziato, mai avrei immaginato che un giorno avremmo portato le nostre ... lanazione.it