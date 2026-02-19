All’Antico Vinaio sbarca a Sanremo per il Festival

All’Antico Vinaio apre a Sanremo per il Festival della Canzone Italiana. La famosa enoteca toscana porta i suoi panini gourmet nel centro della città, attirando molti visitatori e appassionati di musica. L’inaugurazione speciale si svolge tra musica dal vivo e degustazioni gratuite, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. La scelta di Sanremo mira a combinare tradizione gastronomica e celebrazione musicale, rendendo l’evento ancora più speciale. La presenza del locale si inserisce tra le iniziative più attese di questa edizione del Festival.

All'Antico Vinaio approda a Sanremo con un'apertura straordinaria in occasione della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana. Dal 23 febbraio al 1° marzo, in concomitanza con le serate ospitate dal Teatro Ariston, la celebre catena di schiacciate fiorentine inaugurerà un temporary store in via Nino Bixio 59, a pochi passi dal centro nevralgico della manifestazione. Il nuovo spazio è stato ideato per evocare l'atmosfera autentica dello storico locale di via dei Neri a Firenze. Per celebrare la settimana più musicale dell'anno, protagoniste saranno due creazioni inedite, appositamente realizzate per l'evento.