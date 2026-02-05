Il libertino s’innamora di Cenerentola il pettegolezzo corre i calzini sono sempre più sgargianti | Bridgerton 4 eccoci

La quarta stagione di Bridgerton fa già parlare di sé. I fan aspettano con ansia il nuovo capitolo, tra gossip piccanti e personaggi che si sfidano a colpi di sarcasmo. Nel frattempo, le chiacchiere sui social si moltiplicano, e i dettagli più succosi si diffondono in fretta. La serie torna a catturare l’attenzione con le sue storie di amori complicati e scandali sfacciati.

Tutti aspettano che arrivi l’appuntamento con il pettegolezzo più rude, che non risparmia i nomi più noti della società, per il quale la verifica dei fatti è un dettaglio opzionale, e che non disdegna sarcasmo e particolari laidi. Si parla di Bridgerton, la serie tv arrivata alla quarta stagione (i primi quattro episodi sono su Netflix): per chi la vede, non serve dire nulla. Per chi s’è imbattuto in questo pezzo e poco sa, siamo in una Londra Regency idealizzata e fantasy dove vive la famiglia Bridgerton e dove impazza la fama di una maestra del pettegolezzo, Lady Whistledown: di tanto in tanto, a sorpresa, l’arguta scrittrice pubblica un pamphlet di gossip nel quale parla di amorazzi, intrighi, sodalizi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La quarta stagione di Bridgerton arriva su Netflix

Dopo quasi due anni di attesa, Bridgerton torna su Netflix con la quarta stagione.

