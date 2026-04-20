Caressa e il cuscino per Di Canio | Così se prendi a testate il tavolo…

Durante l'ultima puntata di Sky Sport Club, il giornalista ha scherzato con l'ex calciatore, porgendogli un cuscino come scherzo. L'episodio si è verificato dopo un episodio precedente che ha attirato l'attenzione, portando il giornalista a fare un commento ironico sulla situazione. L'interazione tra i due è stata osservata dai presenti, con il pubblico che ha percepito l'intento umoristico del momento.

(Adnkronos) – Fabio Caressa 'sfotte' Paolo Di Canio. Il giornalista è stato protagonista di un siparietto con l'ex attaccante, tra le altre, della Lazio durante l'ultima puntata di Sky Sport Club, porgendo a Di Canio un cuscino per non ripetere quanto visto la settimana precedente. Di Canio infatti, durante il dibattito calcistico, aveva preso a testate il tavolo, finendo per farsi male. Tutto era iniziato da una domanda della giornalista Federica Masolin, che gli aveva chiesto quando le squadre di Serie A sarebbero arrivate al livello di quelle di Premier League. Un tema che ha mandato in escandescenza Di Canio, che ha ribattuto con un "vuoi farmi intristire?", cominciando a prendere a testate il tavolo, "tu mi hai provocato e io mi spacco la testa".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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"Aspetta, Paolo..." "Che fai, Fabio" "Se parliamo di calcio inglese ti metto il cuscino, non sia mai che dai altre capocciate sul tavolo!" Il siparietto a Sky Calcio Club dopo quanto successo in settimana nel post di Champions League #DiCanio #Caressa x.com