Durante una trasmissione in diretta su Sky Sport, mercoledì sera, Paolo Di Canio si è scagliato contro un collega, colpendosi con il tavolo e chiedendo se fosse una provocazione. In un momento di frustrazione, ha anche affermato di essersi fatto male davvero, dicendo:

“Io mi spacco la testa”. Scena surreale questa vista in diretta tv a Sky Sport mercoledì sera, quando nel commentare il post partita di Champions League, Paolo Di Canio ha cominciato a dare testate al tavolo dello studio Sky. L’ex attaccante italiano – oggi opinionista – ha reagito così a una domanda di Federica Masolin. “Quando le nostre squadre di Serie A potranno arrivare al livello della Premier League?”, chiede la conduttrice. Di Canio ha prima chiesto a Federica Masolin se intendesse provocarlo o se si trattasse soltanto di un tentativo di intimidazione. “Vuoi farmi intristire?”, chiede l’ex attaccante. Poi impazzisce, prendendo più volte a testate il tavolo tra alcuni sorrisi d’imbarazzo degli ospiti in studio, parecchio stupiti per l’accaduto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Di Canio impazzisce in diretta su Sky e prende il tavolo a testate: “Mi stai provocando?”. E poi: “Me so fatto male davvero”

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