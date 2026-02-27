Caressa discussione accesa sull’Inter | Se la finalista di Champions va fuori agli ottavi è un flop E Bergomi risponde così…

Durante una trasmissione su Sky Sport, Caressa ha espresso un giudizio sulla performance dell’Inter in Champions League, affermando che se la squadra, finalista della competizione, dovesse uscire agli ottavi sarebbe considerato un fallimento. Bergomi ha risposto a questa affermazione, creando un confronto tra i due commentatori. La discussione ha coinvolto le opinioni su come valutare l’eliminazione della squadra nel torneo internazionale.

Inter News 24 Caressa, intervenuto su Sky Sport, discute così con Bergomi dopo l’eliminazione dell’Inter in Champions League: ecco le loro parole. Il clima in casa Inter è tutt’altro che sereno dopo l’eliminazione dai playoff di Champions League. Il doppio confronto con il BodoGlimt (sconfitta 3-1 in Norvegia e 2-1 a San Siro) ha scatenato un acceso dibattito tra Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Al centro della contesa c’è il termine “flop”: per Caressa, vedere la finalista della scorsa edizione uscire prima degli ottavi contro i norvegesi è un fallimento totale, paragonabile a quello del Napoli, arrivato trentesimo nella fase a girone unico. Lo “Zio” Bergomi, però, ha difeso a spada tratta il percorso della squadra di Cristian Chivu, sottolineando come il valore degli avversari non vada pesato solo in base al nome. 🔗 Leggi su Internews24.com

Inter, botta e risposta tra Caressa e Bergomi sull'eliminazione dalla Champions: ecco cosa è successo negli studi di Sky Sport

Inter fuori, incubo Champions: l’Italia rischia lo zero agli ottaviNella mattinata di oggi, il day-after della traumatica eliminazione dell’Inter per mano del Bodø/Glimt ha assunto i contorni di un processo sommario...

