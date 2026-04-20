Carenza carburante per aerei Bruxelles rassicura ma Hormuz resta una minaccia per l’Europa

Bruxelles ha affermato che, al momento, non ci sono problemi significativi nella fornitura di carburante per gli aerei europei. Tuttavia, rimane una preoccupazione l’area di Hormuz, considerata una possibile fonte di rischi per le rotte di approvvigionamento. La Commissione europea ha confermato di monitorare costantemente la situazione e di intervenire se necessario. La questione della sicurezza delle forniture energetiche resta al centro delle discussioni tra gli Stati membri.

Bruuxelles, 20 aprile 2026 – La Commissione europea continua a rassicurare che, almeno per ora, nell’Unione europea non si registrano carenze di carburante per aerei, mentre torna a salire la tensione nello Stretto di Hormuz dopo che l’ Iran ha revocato la riapertura annunciata nel fine settimana, in risposta al protrarsi del blocco navale imposto dagli Stati Uniti. https:www.quotidiano.netvideoiata-mesi-per-tornare-a-forniture-normali-di-carburante-per-aerei-qus2uezh “Al momento non c’è alcuna carenza di carburante per aerei, ma naturalmente spetta a noi prepararci a tutte le eventualità”, ha affermato il viceportavoce capo della Commissione UE, Olof Gill, rispondendo alle domande dei giornalisti durante il briefing di mezzogiorno con la Stampa.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Carenza carburante per aerei, Bruxelles rassicura ma Hormuz resta una minaccia per l’Europa Notizie correlate Ue, 'oggi nessuna carenza di carburante aerei ma possibili criticità in futuro'"Al momento non ci sono evidenze di una carenza di carburante nell'Unione Europea, ma potrebbero verificarsi problemi di approvvigionamento nel... Leggi anche: Crisi carburante aerei: l'Europa tra Stretto di Hormuz e scorte limitate Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Quanto c’è da allarmarsi per la carenza di carburante per aerei; Aerei: richiesta alla Ue per misure urgenti contro la carenza di carburante; In Europa c’è il rischio di rimanere senza carburante per aerei entro tre settimane: l’allarme degli operatori aeroportuali; Voli aerei a rischio in Europa: Carenza di jet fuel. Cosa succede ai carburanti a maggio. Carenza carburante per aerei, Bruxelles rassicura ma Hormuz resta una minaccia per l’EuropaBruuxelles, 20 aprile 2026 – La Commissione europea continua a rassicurare che, almeno per ora, nell’Unione europea non si registrano carenze di carburante per aerei, mentre torna a salire la tensione ... quotidiano.net L'Ue ribadisce, 'non ci sono carenze di carburante per aerei, monitoriamo'(ANSA) - BRUXELLES, 20 APR - Non c'è alcuna carenza di carburante per gli aerei nell'Ue al momento. Lo ha ribadito una portavoce della Commissione europea nel corso della riunione quotidiana con la ... tuttosport.com Sky tg24. . Il direttore generale della International Airport Association (IATA) avverte che potranno esserci cancellazioni di voli in Europa per carenza di carburante #news #skytg24 - facebook.com facebook "Non ci sono indicazioni di una carenza sistematica di carburante che possa portare a cancellazioni di voli su larga scala. Stiamo monitorando attentamente, anche in collaborazione con l'Agenzia internazionale per l'energia". Lo ha detto una portavoce della x.com