Cardmarket anticipa l’addio a Posta1 | dal 23 aprile stop al metodo più amato dai collezionisti Ecco quanto costerà ora spedire

A partire dal 23 aprile 2026, Cardmarket, piattaforma specializzata in carte collezionabili, interromperà il servizio di spedizioni tramite Poste1, il metodo più utilizzato dai collezionisti. La decisione riguarda le spedizioni veloci e tracciabili, che non saranno più disponibili sulla piattaforma da quella data. La variazione interesserà tutti gli utenti che effettuano vendite e acquisti attraverso il sito.

Addio a Posta1 su Cardmarket: la piattaforma leader per le carte collezionabili ha annunciato lo stop alle spedizioni veloci tracciabili dal 23 aprile 2026. La decisione anticipa di pochi giorni il ritiro definitivo del servizio da parte di Poste Italiane, previsto per il 1° maggio, lasciando migliaia di venditori di Pokémon e Magic senza l’opzione più economica. Perchè Posta1 viene eliminata. Posta1 è un metodo molto usato da chi compra o vende piccoli oggetti online perché è economico e permette una tracciatura (se pur minima del pacco: è infatti possibile, attraverso un codice controllare se il pacco sia stato consegnato al destinatario. Le spedizioni con Posta1, possibili per materiale del peso di massimo 2 chili, costano poco: da 2,71 euro in su, a seconda del peso.🔗 Leggi su Open.online

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