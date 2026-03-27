Il CIES ha pubblicato la classifica dei 100 calciatori Under 23 non sotto contratto con le dieci squadre più ricche al mondo. Tra questi, uno si distingue come il più costoso, mentre un altro vanta un valore superiore a 70 milioni di euro. Tra i nomi in evidenza figura anche un centrocampista italiano, che si posiziona tra i più valutati della categoria.

Il momento del calcio italiano viene ancora una volta sottolineato. Stavolta ci pensa il CIES Football Observatory che ha pubblicato la classifica dei 100 calciatori Under 23 che non sono sotto contratto con uno dei dieci club più potenti al mondo e che presentano il valore di trasferimento stimato più alto secondo il proprio modello statistico. In questa classifica presenti giocatori dei top club italiani ovvero Milan, Juventus e Inter che quindi restano fuori dalla top 10 dei club più potenti al mondo. LEGGI ANCHE: Milan, il gol di Tonali è un'ulteriore conferma: il Diavolo aveva già il centrocampista perfetto>>> Non una sorpresa per come sta andando il calcio italiano negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bartesaghi tra gli under 23 più costosi al Mondo. Ecco quanto vale Camarda

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