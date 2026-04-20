Nella serata ad Atlanta, la cantante ha rischiato di cancellare il proprio spettacolo a causa di un alterco con lo staff della venue. Secondo quanto riportato, la decisione sarebbe stata presa dopo un confronto acceso nel backstage, legato a presunte mancanze di rispetto nei confronti del team dell’artista. La situazione ha creato tensione tra le parti coinvolte, portando a una possibile variazione del programma dell’evento.

Cardi B ha quasi annullato il suo concerto ad Atlanta a causa di presunti torti subiti dal personale della location nei confronti del suo team. Nelle ore precedenti al secondo show del suo Little Miss Drama Tour alla State Farm Arena di Atlanta, sabato 18 aprile, la rapper è andata in diretta su Instagram, mostrando un’accesa discussione con quello che sembrava essere lo staff della venue. «I vostri fott*ti dipendenti sono irrispettosi. Non mi esibirò oggi», la si sente urlare nel video, chiedendo di parlare con il management. «Siamo entrati e i vostri dipendenti sono fott*tamente maleducati senza motivo, maleducati senza motivo. Mi sento in un certo modo, perché siete irrispettosi.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cardi B ha quasi annullato il suo concerto ad Atlanta dopo un’accesa discussione nel backstage con lo staff della State Farm Arena

Notizie correlate

Leggi anche: Concerto Alter Bridge annullato all’ultimo: pericolo di crollo del palco, sicurezza in discussione

Kanye West, concerto annullato in Polonia. Il Codacons: “Il prefetto di Reggio annulli l’evento alla Rcf Arena”Reggio Emilia, 17 aprile 2026 – Niente concerto anche in Polonia per il rapper americano Kanye West.