Concerto Alter Bridge annullato all’ultimo | pericolo di crollo del palco sicurezza in discussione

La band Alter Bridge avrebbe dovuto esibirsi questa sera al Teatro Atlantico di Roma, ma l’evento è stato cancellato all’ultimo minuto. Il manager della band ha diffuso immagini che mostrano parti dell’impalcatura del palco in condizioni preoccupanti. La sicurezza dei musicisti e del pubblico è diventata subito una priorità, portando alla decisione di annullare lo spettacolo per evitare rischi. Nessuna data di recupero è ancora stata annunciata.

Il concerto degli Alter Bridge, in programma venerdì 3 febbraio alle 21.30 al Teatro Atlantico di Roma, è stato annullato all'ultimo momento dopo che il manager della band, Massimo Rossi, ha diffuso immagini inquietanti dell'impalcatura del palco. Le foto, pubblicate su Instagram e condivise in diversi canali di comunicazione, mostrano una struttura metallica tenuta insieme da nastro isolante e da una tavola di legno malferma, posizionata in modo precario sopra una trave principale. «Non è solo un'immagine di un palco inadeguato — ha dichiarato Rossi in un comunicato diffuso alle 18.47 — è un rischio concreto di crollo.

