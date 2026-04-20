Carburanti Codacons | In 11 giorni il prezzo del gasolio è sceso solo del 3,7% petrolio -14%

Negli ultimi undici giorni, il prezzo del gasolio in Italia è diminuito soltanto del 3,7%, mentre il prezzo del petrolio ha registrato una riduzione del 14%. Questa discrepanza tra il calo del greggio e quello dei prezzi alla pompa viene evidenziata da un’associazione dei consumatori, che segnala come i ribassi siano troppo contenuti e non riflettano appieno l’andamento del mercato petrolifero. La situazione mette in luce le differenze che ancora caratterizzano il settore dei carburanti nel paese.

I ribassi dei listini dei carburanti alla pompa sono del tutto insufficienti e, ancora una volta, dimostrano le asimmetrie che caratterizzano il comparto dei prodotti petroliferi in Italia. Lo afferma il Codacons, sulla base degli ultimi dati comunicati dal Mimit. Il prezzo medio del gasolio scende oggi a 2,103 euro al litro, con un ribasso del -3,7% rispetto al 9 aprile, data a partire dalla quale sono iniziati i ribassi alla pompa, analizza il Codacons. Per la benzina la riduzione è ancora più contenuta, e si attesta al -1,9%, con il prezzo medio che scende da 1,792 a 1,758 eurolitro. In termini di spesa, il risparmio su un pieno di gasolio è oggi pari in media a 4 euro rispetto ai listini dello scorso 9 aprile, mentre su un pieno di benzina la spesa scende di 1,7 euro.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Carburanti, Codacons: “In 11 giorni il prezzo del gasolio è sceso solo del 3,7%, petrolio -14%” Notizie correlate Codacons, in 11 giorni prezzo medio gasolio scende solo del -3,7%, benzina -1,9%I ribassi dei listini dei carburanti alla pompa sono del tutto insufficienti e, ancora una volta, dimostrano le asimmetrie che caratterizzano il... Carburanti, Codacons: “Il gasolio verso 2,2 euro in Italia nonostante crollo del prezzo del petrolio”“Nonostante il forte crollo del petrolio che nelle ultime ore si è deprezzato del 18% a seguito della tregua annunciata dal governo americano, i... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Caro carburanti, alle compagnie +88 milioni a settimana. Allo Stato +61 milioni; Carburanti, Codacons: stangata da 150 milioni a settimana; Codacons, con caro carburanti a compagnie +88 milioni a settimana, a Stato 61; Codacons, con caro carburanti a compagnie +88 milioni a settimana, a Stato 61. Carburanti, Codacons: Il gasolio verso 2,2 euro in Italia nonostante crollo del prezzo del petrolioNonostante il forte crollo del petrolio che nelle ultime ore si è deprezzato del 18% a seguito della tregua annunciata dal governo americano, i listini dei ... lapresse.it Codacons, con caro carburanti a compagnie +88 milioni a settimana, a Stato 61(ANSA) - ROMA, 11 APR - Calo generalizzato dei prezzi dei carburanti in tutta Italia oggi con il prezzo medio del gasolio a 2,166 euro al litro ... notizie.tiscali.it Interdittiva antimafia e violazioni, stop all’attività di un impianto di carburanti nel territorio aquilano - facebook.com facebook CARO CARBURANTI Il settore dell'autotrasporto è l'unico in cui nessuno ha mai pensato di coprirsi dal rischio aumento prezzi della commodity VITALE per la propria attività (gasolio).... chiedo #CHGNFTT x.com