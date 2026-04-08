Nonostante il calo del 18% del prezzo del petrolio nelle ultime ore, annunciato dopo la tregua del governo americano, i prezzi dei carburanti in Italia continuano a salire. In particolare, il prezzo medio del gasolio si avvicina ai 2,2 euro al litro su tutto il territorio nazionale. Questa variazione si registra nonostante la diminuzione del prezzo del petrolio, che normalmente influisce sui costi alla pompa.

“Nonostante il forte crollo del petrolio che nelle ultime ore si è deprezzato del 18% a seguito della tregua annunciata dal governo americano, i listini dei carburanti continuano a salire al punto che il prezzo medio del gasolio viaggia spedito verso quota 2,2 euro al litro in tutta Italia”. Lo afferma il Codacons, sulla base dei dati regionali forniti dal Mimit. Oggi, sottolinea il Codacons, il gasolio in autostrada ha raggiunto una media di 2,191 euro al litro, mentre ieri veniva venduto a 2,158 eurolitro; la benzina sale a 1,825 eurolitro. Sulla rete ordinaria il prezzo del gasolio ha già superato la soglia psicologica dei 2,2 euro al... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Carburanti, Codacons: “Il gasolio verso 2,2 euro in Italia nonostante crollo del prezzo del petrolio”

Carburanti, Codacons: “Il gasolio verso 2,2 euro in tutta Italia nonostante crollo del prezzo del petrolio”“Nonostante il forte crollo del petrolio che nelle ultime ore si è deprezzato del 18% a seguito della tregua annunciata dal governo americano, i...

Caos carburanti, le Marche unica regione d'Italia con il prezzo medio del gasolio inferiore ai 2 euroLe Marche si confermano la regione italiana con i prezzi medi più bassi dei carburanti.

Temi più discussi: Codacons, prezzi carburanti ancora in rialzo, benzina a 1,750 euro; Carburanti, gasolio a 2,07 euro. Verso il taglio delle accise; Pasqua amara: rincari record per i carburanti e minaccia di mobilitazione; Nuovi rincari, in Sicilia aumentano i prezzi di benzina e gasolio.

Carburanti, Pasquetta salata: in Toscana il gasolio supera i 2,6 euro al litro. I prezzi provincia per provinciaNonostante il taglio delle accise i prezzi dei carburanti restano alti nella regione. I distributori dove è possibile risparmiare ... lanazione.it

Caro carburanti, in Sicilia benzina e gasolio ancora in aumento. Taglio accise inefficaceCaro carburanti in Sicilia: nuovi rincari anche oggi. Il Codacons attacca il Governo Meloni per una situazione allarmante. newsicilia.it

Con il nuovo conflitto nel Golfo torna il caro-carburanti - facebook.com facebook

Con l’obiettivo di razionare i carburanti, la Ue se la prende con l’Italia che taglia le accise: «Così oltre a crisi energetiche, se ne creano anche fiscali». In pratica gli euroburocrati spingono per alzare i prezzi di gasolio e benzina in modo da disincentivare gli aut x.com