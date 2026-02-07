Festival Puccini a Casa Toscana per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026
Il Festival Puccini di Torre del Lago si prepara a portare un’anteprima del suo cartellone estivo a Milano. L’evento si svolgerà nell’ambito di “Casa Toscana”, un appuntamento dedicato alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Gli organizzatori hanno annunciato che si terrà un concerto speciale per presentare le prossime date e coinvolgere il pubblico milanese in vista degli spettacoli in Toscana.
Il Festival Puccini di Torre del Lago-Viareggio si prepara a portare un’anteprima del suo ricco cartellone estivo direttamente nel cuore di Milano, in un evento esclusivo che si inserisce nel programma di “Casa Toscana” dedicato alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Lunedì 9 febbraio, alle ore 18:30, le arie immortali di Giacomo Puccini risuoneranno tra le mura storiche delle Terme De Montel, a pochi passi dallo stadio di San Siro, in un concerto riservato a stampa, istituzioni e ospiti selezionati. L’iniziativa, promossa da Toscana Promozione Turistica, rappresenta un’occasione unica per celebrare il centenario della composizione di “Turandot”, capolavoro incompiuto del Maestro, e per promuovere l’eccellenza culturale toscana in una vetrina internazionale come quella offerta dai Giochi Olimpici.🔗 Leggi su Ameve.eu
