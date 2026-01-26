Cultura | musei civici e siti archeologici Roma ingresso gratuito domenica 1 febbraio

Il primo febbraio, i musei civici e alcuni siti archeologici di Roma offriranno l’ingresso gratuito. Questa iniziativa permette di visitare gratuitamente le principali attrazioni culturali della città, favorendo l’accesso alla storia e all’arte di Roma a tutti i cittadini e visitatori. È un’opportunità per scoprire e approfondire il patrimonio culturale della capitale, approfittando della prima domenica del mese.

Ingresso gratuito per tutti l'1 febbraio, che coincide con la prima domenica del mese, nei siti del sistema musei di Roma Capitale e in alcune aree archeologiche della città. Questa iniziativa, promossa da Roma Capitale e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, offre l'opportunità di scoprire collezioni permanenti, mostre temporanee e luoghi simbolo della Capitale. In particolare, anche nella prima domenica di febbraio sarà possibile partecipare alle visite guidate a Palazzo Senatorio, situato sul Campidoglio, sede del Comune di Roma sin dal 1143. Durante queste visite, guide esperte accompagneranno i visitatori alla scoperta delle maestose sale del Palazzo, fornendo approfondimenti sulla sua storia millenaria.

