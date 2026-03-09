8 marzo | Sicilia regala l’arte musei e siti archeologici aperti

Il 8 marzo 2026 in Sicilia musei e siti archeologici sono aperti gratuitamente. La Regione ha deciso di offrire l’ingresso senza costi per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, in collaborazione con il Ministero della Cultura. L’iniziativa permette a cittadini e visitatori di accedere ai luoghi di interesse storico e culturale presenti sull’isola senza pagare biglietti.

La Regione Sicilia ha deciso di aprire gratuitamente musei e siti archeologici oggi, 8 marzo 2026. L’iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura, mira a celebrare la Giornata Internazionale della Donna rendendo il patrimonio accessibile a tutti. L’assessore ai Beni Culturali, Francesco Paolo Scarpinato, ha definito l’evento come un gesto simbolico ma significativo per promuovere la riflessione sulla ricorrenza. L’obiettivo è coniugare il valore del giorno con la valorizzazione dell’arte e della storia regionale. Un accesso totale al patrimonio siciliano. Oggi, domenica 8 marzo 2026, i cancelli dei luoghi storici dell’isola si aprono senza barriere economiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Otto marzo, musei e parchi archeologici statali gratis per le donne: i siti aperti a Palermo e provinciaDomenica 8 marzo, la Regione Siciliana aderisce all'iniziativa promossa dal ministero della Cultura, offrendo l'ingresso gratuito alle donne nei...

8 marzo: Sicilia regala l'arte. Ingresso gratuito a musei e parchisi prepara a celebrare la Giornata internazionale della donna con un'azione concreta sul territorio: domenica 8 marzo l'accesso ai musei e ai parchi...

