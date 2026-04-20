Capre in fuga al valico italo-svizzero di Gandria | invadono la strada intervengono i doganieri per fermarle

Un episodio insolito si è verificato nel Canton Ticino, vicino al valico italo-svizzero di Gandria, dove alcune capre sono scappate e hanno invaso la strada principale. La loro presenza ha creato un rischio per la circolazione, costringendo le autorità doganali a intervenire per fermarle e gestire la situazione. Nessun ferito è stato segnalato e la strada è stata successivamente sgomberata.

Gandria (Canton Ticino, Svizzera), 20 aprile 2026 – Una presenza inattesa e pericolosa, per quanto simpatica, si è materializzata ieri sera a ridosso della dogana di Gandria, nella parte svizzera del valico di Oria Valsolda e Porlezza, quattro capre hanno invaso la sede stradale, rischiando in due occasioni di provocare incidenti e di creare pericolo per la circolazione. I doganieri svizzeri, subito allertati, sono intervenuti recuperando gli animali e rimettendo in sicurezza la strada e i transitanti, per poi procedere a cercare di risalire al proprietario. Gli animali sono stati portati provvisoriamente in un recinto sotto l’area di parcheggio della dogana, e dopo alcune verifiche, è stato possibile rintracciare il proprietario, arrivato sul posto qualche ora più tardi, che le ha recuperate e riportate a casa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Capre in fuga al valico italo-svizzero di Gandria: invadono la strada, intervengono i doganieri per fermarle Notizie correlate Aggredisce la moglie in strada: intervengono i carabinieriL'intervento, rapido e deciso, dei carabinieri ha evitato che una violenza familiare degenerasse in qualcosa di ancor peggiore. Shock in Italia, tutti morti! Ladri in fuga invadono corsia opposta, intera famiglia distrutta!Un inseguimento nella periferia est della città si è concluso con un incidente mortale nella serata di domenica.