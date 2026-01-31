Aggredisce la moglie in strada | intervengono i carabinieri

Questa mattina, in centro città, un uomo ha aggredito la moglie in strada. I carabinieri sono intervenuti subito e hanno fermato l’uomo, evitando che la situazione peggiorasse. La donna è rimasta illesa, ma sotto choc. La polizia ha portato l’uomo in caserma per gli accertamenti del caso.

L'intervento, rapido e deciso, dei carabinieri ha evitato che una violenza familiare degenerasse in qualcosa di ancor peggiore. Nel pomeriggio di ieri, venerdì 30 gennaio, i militari sono intervenuti a Curti, ponendo fine a una grave situazione di violenza domestica. Gli appartenenti alla.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Aggressione Moglie Picchia la moglie in strada, i passanti intervengono e fanno un video: indagini in corso Una lite violenta tra una coppia esplode in strada, attirando l’attenzione dei passanti che intervengono e registrano l’episodio. Caos per strada nella notte, aggredisce i familiari della ex e anche i carabinieri: arrestato Nella notte, un giovane di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver aggredito i familiari dell'ex partner e anche gli stessi militari intervenuti. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Aggressione Moglie Argomenti discussi: Aggredisce per l’ennesima volta la moglie, arrestato un 40enne; Ospitaletto: torna a casa ubriaco e aggredisce la moglie incinta; Ospitaletto: marito picchia la moglie incinta di 4 mesi, indagini in corso; Ospitaletto, ubriaco picchia la moglie di 22 anni incinta e scappa, indagini in corso. Picchia la moglie durante un litigio in casa, arrestato un 40enneAggredisce la moglie durante un litigio in casa ma la donna, stanca di subire i maltrattamenti del marito, chiama i carabinieri a cui denuncia anni di continue vessazioni. (ANSA) ... ansa.it Marito e moglie aggrediti in casa da un rapinatore, dopo sette anni il cappellino lo incastra: al suo interno c'erano tracce di DNAUn'indagine per rapina aggravata, rimasta ferma per sette anni, si è conclusa in queste ore grazie ai progressi della genetica forense. Il ... msn.com Aggredisce per l’ennesima volta la moglie, arrestato un 40enne Leggi tutto: - facebook.com facebook Terrore in casa a Gallipoli: picchia moglie e figlia poi aggredisce un carabiniere, arrestato 51enne x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.