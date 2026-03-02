Shock in Italia tutti morti! Ladri in fuga invadono corsia opposta intera famiglia distrutta!

Nella periferia est della città, una scena drammatica si è svolta nella serata di domenica. Durante un inseguimento, una famiglia è rimasta coinvolta in un incidente mortale, mentre i ladri in fuga hanno invaso la corsia opposta. L’intera famiglia è deceduta nell’impatto. La polizia sta indagando sui dettagli dell’accaduto.

Un inseguimento nella periferia est della città si è concluso con un incidente mortale nella serata di domenica. Un’auto in fuga, durante la corsa, avrebbe invaso la carreggiata opposta e si sarebbe scontrata frontalmente con un’altra vettura. Il bilancio è pesantissimo. La ricostruzione dell’accaduto è in corso. Secondo quanto riferito dalla Questura, il veicolo poi coinvolto nello schianto non si sarebbe fermato a un controllo, dando avvio a una fuga durata alcuni minuti e seguita dalle forze dell’ordine. Stando agli elementi raccolti finora, gli agenti avrebbero intimato l’alt a un’auto con tre persone a bordo, ritenute sospette. Alla vista della pattuglia, gli occupanti avrebbero accelerato improvvisamente, tentando di far perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Inseguimento finisce in tragedia a Roma, rapinatori invadono la corsia opposta: morta un’intera famigliaRapinatori fuggono dopo l’alt al Quarticciolo e si schiantano con una Fiat Punto: morti padre, madre e figlio.

