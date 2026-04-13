PRAGMATA è l’ennesima scommessa vinta da Capcom

Nel 2020, durante un evento di presentazione di PlayStation 5, è stato annunciato PRAGMATA, suscitando immediatamente curiosità tra il pubblico. L’annuncio, arrivato senza preavviso, ha attirato l’attenzione di molti appassionati e addetti ai lavori, creando un certo fermento nel settore videoludico. Da allora, il gioco è stato al centro di diverse attese e speculazioni, senza ulteriori dettagli ufficiali rilasciati nel frattempo.

Quando PRAGMATA è stato annunciato a sorpresa nel lontano 2020, durante l’evento di presentazione di PlayStation 5, ammetto di essere rimasto tanto affascinato quanto confuso. Il trailer di annuncio era abbastanza criptico, quasi a ricalcare lo stile dei trailer utilizzati da Kojima per Death Stranding, non rilevando niente se non un mix di tensione spezzato dall’improvvisa collaborazione tra un astronauta ed una dolce bambina robot, in un’ambientazione fantascientifica che poteva solo far viaggiare le menti degli appassionati. “Tutto e niente”, in sostanza, con il logo di CAPCOM pronto a giganteggiare sullo schermo per caricarsi sulle spalle oneri e onori di lanciare un brand tutto nuovo e fino a nemmeno due anni fa avvolto abbastanza nel mistero.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - PRAGMATA è l’ennesima scommessa vinta da Capcom Pragmata: Capcom anticipa al 17 aprile l’ibridoCapcom ha anticipato l’uscita di Pragmata al 17 aprile 2026, spostando la data originale per offrire un’esperienza che fonde sparatorie e puzzle in... PRAGMATA anticipa l’uscita: il nuovo gioco di Capcom arriverà prima del previstoVideoGiochi / Anteprime & Prossime uscite Videogiochi / PRAGMATA anticipa l’uscita: il nuovo gioco di Capcom arriverà prima del previsto Capcom ha...