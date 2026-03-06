Capcom ha comunicato che il nuovo gioco PRAGMATA sarà disponibile prima rispetto alle date inizialmente previste. La versione, che avrebbe dovuto uscire il 24 aprile 2026, arriverà nei negozi il 17 aprile 2026. La data di pubblicazione è stata anticipata di una settimana rispetto al calendario originale. La notizia riguarda esclusivamente l’anticipo dell’uscita del titolo.

VideoGiochi Anteprime & Prossime uscite Videogiochi Capcom ha annunciato una piccola ma gradita sorpresa per i fan: PRAGMATA uscirà prima del previsto. Il titolo fantascientifico, inizialmente programmato per il 24 aprile 2026, verrà pubblicato invece il 17 aprile 2026, anticipando il lancio di una settimana. Il gioco sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series XS, Nintendo Switch 2 e PC tramite Steam, portando i giocatori in un’avventura sci-fi che mescola azione, hacking ed esplorazione. Per accompagnare l’annuncio della nuova data di uscita, Capcom ha pubblicato un nuovo trailer che mostra alcune delle ambientazioni presenti nel gioco. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - PRAGMATA anticipa l’uscita: il nuovo gioco di Capcom arriverà prima del previsto

Pragmata, Capcom annuncia la data di uscita, la versione Nintendo Switch 2 e la demoDopo anni di rinvii e grande mistero, Capcom ha finalmente annunciato la data di uscita di Pragmata, fissata al 24 aprile 2026.

Pragmata, Capcom svela i requisiti della versione PC e conferma la presenza di DenuvoCon l’arrivo della demo giocabile e l’apertura ufficiale dei preordini, Capcom ha finalmente svelato i requisiti di sistema della versione PC di...

Tutto quello che riguarda PRAGMATA anticipa l'uscita il nuovo....

Temi più discussi: Pragmata: gameplay trailer e uscita anticipata al Capcom Spotlight; Pragmata lancerà prima del previsto; Capcom Spotlight il 5 marzo con Mega Man, Pragmata e non solo; Tutti gli annunci del Capcom Spotlight di Marzo 2026.

PRAGMATA arriva prima del previsto: Capcom anticipa l’uscitaCapcom ha annunciato una sorpresa per i fan della fantascienza: il gioco d’azione e hacking PRAGMATA uscirà prima del previsto. Il titolo, inizialmente programmato per il 24 aprile ... techgaming.it

Pragmata: gameplay trailer e uscita anticipata al Capcom SpotlightPragmata apre il Capcom Spotlight di marzo 2026. Capcom ha mostrato un nuovo gameplay trailer annunciando una sorpresa per i fan. vgmag.it

Resident Evil Requiem, la recensione: il capitolo più ambizioso della serie Capcom x.com

In preorder bellissima figure di Grace da Resident Evil Requiem originale Capcom!! Pezzi limitatissimi!!! #residentevilrequiem #requiemfigure #capcom #capcomfigure #grace - facebook.com facebook