Caos in Comune a Milano | occupazione e scontri sul gemellaggio

Lunedì sera, il Consiglio comunale di Milano è stato teatro di forti proteste che hanno interrotto bruscamente i lavori in aula. La tensione è scaturita dal dibattito sul mantenimento dei rapporti di gemellaggio con Tel Aviv, portando a scontri tra i presenti e a un clima di caos. La situazione ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per sedare le proteste e garantire la ripresa delle sedute.

Il Consiglio comunale di Milano è stato travolto da una violenta ondata di proteste lunedì sera, quando i lavori in aula sono stati interrotti bruscamente a causa del dissenso sul mantenimento dei rapporti di gemellaggio con Tel Aviv. La tensione è esplosa quando i consiglieri di Europa Verde hanno occupato il centro della sala, sventolando la bandiera palestinese e indossando magliette con messaggi che chiedevano il rispetto delle decisioni prese dal Consiglio stesso riguardo alla fine del legame con la città israeliana. L’atmosfera si è fatta elettrica non appena le urla degli attivisti di Avs e dei sostenitori della causa palestinese sono caricate nel pubblico, trasformando la seduta in un campo di battaglia verbale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos in Comune a Milano: occupazione e scontri sul gemellaggio Notizie correlate In Aula a Milano scoppia il caos contro il gemellaggio con Tel AvivÈ scoppiata la protesta Pro Pal in Consiglio comunale a Milano per la decisione del sindaco Giuseppe Sala di proseguire il gemellaggio con la città... Tregua violata, ma il Comune di Milano non sospende il gemellaggio con Tel AvivL'amministrazione ammette: a Gaza azioni sconsiderate anche dopo il cessate il fuoco, ma vista la tregua in corso non si sospende il gemellaggio. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Caos al Comune di Avellino, la denuncia della Cgil: Riorganizzazione mancata, si rischia una storica occasione persa; Comune di Alghero, Michele Pais (Lega): Maggioranza nel caos, aula consiliare svuotata e città senza guida; Lecce, due darsene nel caos: il Comune corre ai ripari, c'è l'ipotesi affidamento diretto; Del Re: - Firenze e dintorni. Piscina di piazza De Gasperi a Foggia, Forza Italia attacca: Caos amministrativo e Comune commissariato dal TarÈ scontro politico sulla gestione della piscina comunale di piazza De Gasperi. A sollevare il caso è la segreteria cittadina ... immediato.net Caos Urbanistica a Modica: SUE paralizzato da una settimana. Nigro: «Interruzione di pubblico servizio»MODICA, 18 Aprile 2026 – Un blocco telematico che dura da circa sette giorni sta mettendo in ginocchio l'Ufficio Tecnico del Comune di Modica. La piattaforma ... radiortm.it #20aprile2026 Caos. #ilcavalloelatorre Rai3 facebook Milano, caos in Consiglio comunale sul gemellaggio con Tel Aviv: proteste e spaccatura nella maggioranza x.com