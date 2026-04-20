Caos Gasperini-Ranieri Pellegrini | Il mister è più carico di prima

Durante un evento a Coverciano, il capitano della squadra romana ha commentato la situazione che riguarda gli allenatori Gasperini e Ranieri. Ha affermato che il suo allenatore è più determinato rispetto al passato. Non sono state fornite altre dettagli sulle decisioni o sui piani futuri della squadra. La discussione si è concentrata sulle tensioni tra i due allenatori e sull’attuale stato del team.

Il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini è intervenuto a margine del premio Insider Sport a Coverciano: ecco le sue parole sulla situazione Ranieri-Gasperini e sul suo futuro.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Caos Gasperini-Ranieri, Pellegrini: "Il mister è più carico di prima" Notizie correlate Roma, Pellegrini blinda Gasperini: “Siamo tutti con lui. È più carico di prima”Lorenzo Pellegrini rompe il silenzio di spogliatoio e si schiera apertamente al fianco di Gian Piero Gasperini. Friedkin al lavoro: sul piatto la questione Gasperini-Ranieri e il rinnovo di PellegriniLa dirigenza della Roma è attualmente impegnata su due livelli operativi distinti: all’interno del centro sportivo si lavora sia per risolvere i... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La lite Ranieri Gasperini, il caso Wesley, le ombre sul futuro. Così la Roma sfida l'Atalanta; Roma, faccia a faccia Gasperini-Ranieri: il vertice per la Champions e le ombre sul futuro; Gasperini-Ranieri, a Roma non c’è posto per entrambi. E sir Claudio ora sogna la Nazionale; Gasperini: Sorpreso da Ranieri, mai toni aggressivi tra noi. Poi lascia la conferenza in lacrime e prende a calci una porta. Caos Roma, chi resterà tra Gasperini e Ranieri? Pellegrini svela un indizioLa Roma è ancora in corsa per la Champions League: 5 punti dal quarto posto occupato dalla Juventus, ma non sarà facile considerando che mancano appena 5 partite da qui alla fine. In casa dei gialloro ... msn.com Roma, caos Ranieri-Gasperini: chi deve rimanere?Una frattura interna che condiziona il finale di stagione giallorosso. Dovendo scegliere, confermereste Gasperini o Ranieri? siamolaroma.it Gian Piero #Gasperini o Claudio #Ranieri. Il caos di questo finale di stagione a Roma si risolverà con una scelta definita della società alla quale il tecnico ex Atalanta - come riporta il Messaggero - ha chiesto: l'allontanamento di Ranieri, un ruolo manage facebook Roma-Atalanta, caos Olimpico: la Curva Sud contro Ranieri e Gasperini #ASRoma x.com