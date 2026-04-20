Nella zona di via dei Gordiani si sono verificati episodi di violenza che hanno causato l’intervento delle forze dell’ordine. Durante gli scontri, sono stati appiccati alcuni roghi e uno degli agenti ha riportato ferite. L’intera area è stata evacuata, compreso un campo nomadi coinvolto nelle tensioni. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a eventuali arresti o dettagli sulle cause dei disordini.

Un violento episodio di disordine pubblico ha colpito l’area di via dei Gordiani, portando all’evacuazione di un intero campo nomadi dopo scontri che hanno coinvolto anche le forze dell’ordine. La tensione nell’area è esplosa in una serie di episodi caratterizzati da roghi, combattimenti tra individui e investimenti di persone, culminando con il ferimento di un agente di polizia. La gravità degli eventi ha costretto le autorità a mettere in sicurezza l’intero perimetro del sito, trasformando quella che era una realtà consolidata da oltre tre decenni in un teatro di scontro paragonabile a una vera guerriglia urbana. Il contesto è particolarmente delicato poiché la zona si trova nelle immediate vicinanze di importanti servizi pubblici e di tre centri sportivi della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos ai Gordiani: roghi e scontri feriscono un agente, evacuato il campo

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