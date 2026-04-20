Cantieri a Bologna | tram autostrada e centro storico I punti critici

A Bologna, i cantieri in corso riguardano diverse aree della città, tra cui il centro storico, le linee di tram e l’autostrada. Alcune strade sono state chiuse o ristretta la circolazione a causa dei lavori, interessando sia le linee di trasporto pubblico sia le strade principali. La presenza di cantieri ha portato a variazioni nella viabilità e a rallentamenti nel traffico quotidiano.

Bologna, 20 aprile 2026 – Il Comune ha rimosso nei giorni scorsi le reti arancioni dei cantieri e riaperto interi tratti di via Saffi e via Emilia Ponente, con una configurazione stradale “rinnovata e funzionale alla linea tranviaria”. Uno spiraglio di luce verso la fine dei cantieri. Infatti è sempre più vicino il 30 giugno, giorno in cui i lavori dovranno finire, vista la scadenza dei fondi Pnrr. Ma sono ancora molti i punti critici della viabilità in città.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cantieri a Bologna: tram, autostrada e centro storico. I punti critici Notizie correlate Traffico paralizzato in centro a Bologna: “Cittadini in ostaggio dei cantieri del tram”Bologna, 8 aprile 2026 – Un’ennesima mattinata di follia, imbottigliati nel traffico: è la situazione fotografata questa mattina (come molte altre)... Cantieri del tram a Bologna, cosa cambia a febbraioBologna, 5 febbraio 2026 – Alcune novità giungono rispetto ai cantieri del tram a Bologna. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Lavori in corso, i principali cantieri in programma dal 13 aprile: anche in centro storico; Salta la condotta nel cantiere del tram: disagi per i residenti; Tram, un mese per chiudere i cantieri della linea Rossa; Nuovo Tram Linea Rossa, rimosse le reti di cantiere in via Saffi e via Emilia Ponente. Tram, un mese per chiudere i cantieri della linea RossaEntro maggio sarà liberata via Lame e verranno posati i binari in via Emilia. Oggi torna Città 30 e ripartono i controlli con il telelaser ... bologna.repubblica.it Città 30, Lepore: Fase due e tram salvano vite | VIDEODopo lo stop forzato e i necessari adeguamenti tecnici, la Città 30 torna pienamente operativa a Bologna, con la fase due. Il sindaco Matteo Lepore ha salutato con favore il ripristino dei limiti ... bolognatoday.it Criticità in vista per la concomitanza di alcuni cantieri. facebook Pnrr, ultima chiamata: il Campidoglio corre per chiudere i cantieri roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com