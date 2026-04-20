Cantieri a Bologna | tram autostrada e centro storico I punti critici

Da ilrestodelcarlino.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bologna, i cantieri in corso riguardano diverse aree della città, tra cui il centro storico, le linee di tram e l’autostrada. Alcune strade sono state chiuse o ristretta la circolazione a causa dei lavori, interessando sia le linee di trasporto pubblico sia le strade principali. La presenza di cantieri ha portato a variazioni nella viabilità e a rallentamenti nel traffico quotidiano.

Bologna, 20 aprile 2026 – Il Comune ha rimosso nei giorni scorsi le reti arancioni dei cantieri e riaperto interi tratti di via Saffi e via Emilia Ponente, con una configurazione stradale “rinnovata e funzionale alla linea tranviaria”. Uno spiraglio di luce verso la fine dei cantieri. Infatti è sempre più vicino il 30 giugno, giorno in cui i lavori dovranno finire, vista la scadenza dei fondi Pnrr. Ma sono ancora molti i punti critici della viabilità in città.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Lavori in corso, i principali cantieri in programma dal 13 aprile: anche in centro storico; Salta la condotta nel cantiere del tram: disagi per i residenti; Tram, un mese per chiudere i cantieri della linea Rossa; Nuovo Tram Linea Rossa, rimosse le reti di cantiere in via Saffi e via Emilia Ponente.

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