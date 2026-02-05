Cantieri del tram a Bologna cosa cambia a febbraio

A Bologna, a febbraio, ci sono novità sui cantieri del tram. Alcune zone come Viale Pertini e Prati di Caprara, via Emilia Ponente, Borgo Panigale, la Bolognina e Corticella vedranno cambiamenti. I lavori continuano e alcune aree saranno interessate da interventi più intensi nei prossimi giorni.

Bologna, 5 febbraio 2026 – Alcune novità giungono rispetto ai cantieri del tram a Bologna. Le aree che subiranno dei cambiamenti in febbraio sono la zona Viale Pertini   Prati di Caprara,  via Emilia Ponente, l’area della stazione ferroviaria a Borgo Panigale, e la zona della Bolognina e Corticella.  Modifiche e fine lavori prevista nello snodo viale Pertini-Prati di Caprara. Il cantiere attivo all’incrocio tra tra viale Pertini e Prati di Caprara avrà ancora vita breve, infatti si prevede la fine dei lavori nel breve periodo.  Dal 9 febbraio l’ingombro del cantiere si ridimensiona, anche se per un periodo limitato, occupando soltanto due piccole porzioni dell’intersezione senza alcuna modifica alla viabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

