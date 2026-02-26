Nuova Gamec il consorzio Cme accetta di subentrare alla Manelli Il Comune torna nel cantiere

Il consorzio Cme ha deciso di subentrare alla Manelli nel progetto della nuova Gamec, portando avanti i lavori. Il Comune ha ripreso il controllo delle operazioni nel cantiere, segnando un passo avanti nella fase di sviluppo. La situazione si sta evolvendo rapidamente, con aggiornamenti che riguardano le modalità di avanzamento e i tempi previsti. La vicenda continua a suscitare attenzione tra gli attori coinvolti.

L’associazione di imprese del Modenese si era classificata al secondo posto nella gara pubblica del 2023. Ora le verifiche di Legge, poi la sottoscrizione del contratto Bergamo. Arrivano novità importanti nell’intricato percorso di realizzazione della nuova Gamec. Dopo la risoluzione del contratto con la ditta Manelli lo scorso dicembre, il Comune ha annunciato che l’associazione temporanea di imprese composta dal consorzio modenese Cme come capogruppo, dalla Edilco di Martinengo come impresa esecutrice e dalla Colombo Spa di Sesto Calende come mandante, ha confermato nei giorni scorsi all’amministrazione la disponibilità a sottoscrivere il contratto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Nuova Gamec, risolto il contratto con la Manelli. Il Comune: “Ora possiamo pescare dalla graduatoria” Leggi anche: Cantiere nuova Gamec, ritardi e inadempimenti gravi: il Comune chiede la risoluzione del contratto Nuova Gamec, il consorzio Cme accetta di subentrare alla Manelli. Il Comune torna nel cantiereL'associazione di imprese del Modenese si era classificata al secondo posto nella gara pubblica del 2023. Ora le verifiche di Legge, poi la sottoscrizione del contratto ... bergamonews.it In Gamec la mostra «Eau» di Ana Silva: la finezza dei ricami per una denuncia civile forteL'allestimento apre il ciclo «Pedagogia della speranza». Domenica 1 marzo in piazza della Libertà Pievani e De Martin parlano di intelligenza artificiale ... bergamo.corriere.it