A Monza sfila la protesta e si blocca il centro

A Monza nel tardo pomeriggio di lunedì 9 marzo si è svolta una protesta che ha coinvolto circa cinquanta manifestanti. Questi si sono radunati davanti al Binario 7 e sono poi sfilati lungo le vie del centro storico, causando il blocco del traffico nella zona. La manifestazione ha visto la partecipazione di un gruppo compatto di persone che ha attraversato le principali strade della città.

A Monza sfila la protesta e il traffico si blocca. Erano circa una cinquantina i manifestanti che nel tardo pomeriggio di lunedì 9 marzo si sono dati appuntamento davanti al Binario 7 per poi sfilare lungo le vie del centro storico. Una protesta organizzata da Uds Monza, Collettivo Pingu, Collettivo Kattive Maniere, Collettivo Mlk, e Collettivo Queer Brianza e in concomitanza con altre proteste promosse in molte piazze italiane dal movimento Non una di meno e dai collettivi. I manifestanti, con lo striscione e al grido (anche) di Palestina libera, hanno attraversato la città scortati dalle forze dell'ordine. La partenza intorno alle 18 da...