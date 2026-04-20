Cannabis a Montecitorio | il gesto shock con 6 grammi contro il decreto

Davanti ai cancelli di Montecitorio si è svolto un sit-in chiamato smoke out, organizzato per la giornata internazionale dedicata alla consapevolezza sulla cannabis. Durante l’evento, un partecipante ha mostrato un gesto con sei grammi di sostanza, attirando l’attenzione dei presenti. La manifestazione ha visto la partecipazione di un gruppo di persone che si sono radunate per sensibilizzare sul tema.

Davanti ai cancelli di Montecitorio si è radunata una folla per un sit-in denominato smoke out, organizzato in occasione della giornata internazionale dedicata alla consapevolezza sulla cannabis. La protesta del 20 aprile nasce come reazione diretta al decreto sicurezza, con l'obiettivo di contestare le nuove norme che intendono modificare la definizione di lieve entità nel possesso di canapa. Il cuore della manifestazione ha assunto toni fortemente simbolici quando il leader di +Europa ha decis .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cannabis a Montecitorio: il gesto shock con 6 grammi contro il decreto Notizie correlate Decreto sicurezza, “fumata collettiva” di cannabis a Montecitorio contro proibizionismoI radicali italiani insieme a Più Europa è una serie di associazioni si sono dati appuntamento oggi davanti al Parlamento con spinelli e attrezzatura... Fumano cannabis davanti alla Camera, la protesta di +Europa e Radicali contro il decreto sicurezzaNel giorno simbolico del “4/20”, associato a livello internazionale alla cannabis, il tema torna al centro del dibattito politico italiano con... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Cannabis, il cuneese Blengino annuncia disobbedienza civile a Montecitorio il 20 aprile; Esponenti di Radicali e + Europa fumano cannabis in Piazza Montecitorio; Camera con vista - 12/4/2026; Esponenti di Radicali e + Europa fumano cannabis in Piazza Montecitorio. ‘Basta Proibizionismo’, il sit in a Montecitorio per il 20/4, giornata internazionale della cannabis(Agenzia Vista) Uno smoke out davanti Montecitorio per protestare contro il decreto sicurezza e celebrare la giornata internazionale ... stream24.ilsole24ore.com Giornata della cannabis, a che punto è la legalizzazione: cosa dice la legge in ItaliaLeggi su Sky TG24 l'articolo Giornata della cannabis, a che punto è la legalizzazione: cosa dice la legge in Italia ... tg24.sky.it ANSA.it. . Giornata internazionale della cannabis, Radicali e +Europa fumano a Piazza Montecitorio. Magi: "Si tratta di una stretta di stampo proibizionista, protesta non violenta" #ANSA - facebook.com facebook Giornata internazionale della cannabis, Radicali e +Europa fumano a Piazza Montecitorio. Magi: "Si tratta di una stretta di stampo proibizionista, protesta non violenta" #ANSA x.com