Decreto sicurezza fumata collettiva di cannabis a Montecitorio contro proibizionismo

Oggi davanti al Parlamento si è svolta una manifestazione organizzata da associazioni e radicali italiani, in occasione della giornata mondiale dedicata alla legalizzazione della cannabis. I partecipanti si sono riuniti con spinelli e attrezzature per fumare cannabis, protestando contro il proibizionismo. L’evento ha visto una “fumata collettiva” come simbolo di richiesta di cambiamenti nelle normative sulla droga. La manifestazione si è svolta in modo pacifico davanti all’edificio istituzionale.

I radicali italiani insieme a Più Europa è una serie di associazioni si sono dati appuntamento oggi davanti al Parlamento con spinelli e attrezzatura per fumare cannabis approfittando della giornata mondiale dedicata alla legalizzazione della cannabis e dei suoi derivati. Una forma di disobbedienza civile contro il decreto sicurezza, in approvazione, che prevede tra l’altro anche il divieto di coltivazione per la cannabis light. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Decreto sicurezza, “fumata collettiva” di cannabis a Montecitorio contro proibizionismo Notizie correlate Leggi anche: ‘Basta Proibizionismo', il sit in a Montecitorio per il 20/4, giornata internazionale della cannabis ‘Basta Proibizionismo’, il sit in a Montecitorio per il 20/4, giornata internazionale della cannabis – Il video(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2026 Uno "smoke out" davanti Montecitorio per protestare contro il decreto sicurezza e celebrare la giornata... Contenuti e approfondimenti Dl sicurezza, fumata collettiva di cannabis a Montecitorio contro proibizionismo(LaPresse) I radicali italiani insieme a Più Europa è una serie di associazioni si sono dati appuntamento oggi davanti al Parlamento con Spinelli e attrezzatura per fumare cannabis approfittando della ... stream24.ilsole24ore.com Mano pesante sulla Costituzione: da dove nasce e dove porta il nuovo decreto sicurezza della destraL’art. 11-bis introdotto nel d.l. 59/1978 consente l’accompagnamento e il trattenimento fino a dodici ore di soggetti ritenuti potenzialmente pericolosi nel contesto di manifestazioni pubbliche, sulla ... notizie.tiscali.it