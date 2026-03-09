Cancro seno in fase iniziale ok Aifa a ribociclib per ridurre rischio recidiva

L'Agenzia italiana del farmaco ha approvato l’uso di ribociclib per le donne con tumore al seno in fase iniziale e positivo per alcune recettori. Questo medicinale mira a ridurre il rischio di recidiva della malattia. La decisione riguarda pazienti che si trovano in una fase precoce della malattia e che beneficiano di questa nuova opzione terapeutica.

Milano, 9 mar. (Adnkronos Salute) - In pazienti con tumore al seno in fase iniziale, positivo per i recettori ormonali e negativo per il recettore 2 del fattore di crescita epidermico umano (Hr+Her2-), ad alto rischio di recidiva - che include tutti i pazienti con malattia linfonodale positiva indipendentemente dalle altre caratteristiche cliniche - è ora rimborsato ribociclib, in associazione alla terapia endocrina (Et) con inibitori dell'aromatasi, per il trattamento adiuvante, quindi post chirurgia. Lo annuncia in una nota Novartis, informando della pubblicazione della determina dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) nella Gazzetta ufficiale n.