Una tossina del colera ha frenato il cancro del colon-retto nei topi | Uccide le cellule tumorali
Una tossina prodotta dal batterio del colera ha dimostrato di poter fermare lo sviluppo del tumore del colon-retto nei topi. I ricercatori hanno osservato che questa sostanza uccide le cellule tumorali e stimola il sistema immunitario a combatterle. Lo studio, ancora in fase sperimentale, apre nuove possibilità per trattamenti contro il cancro, anche se bisogna aspettare i prossimi passi prima di valutarne l’applicabilità negli esseri umani.
In uno studio sperimentale su topi i ricercatori hanno scoperto che una tossina prodotta dal batterio responsabile del colera può bloccare la crescita del tumore del colon-retto, stimolando l'azione del sistema immunitario.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Colera Tossina
Rivoluzione nella terapia per il cancro del colon-retto: al "de Bellis" bloccata la proteina che protegge le cellule tumorali
La malinconica scelta dell'attore che da un anno lotta contro il cancro del colon-retto
Ultime notizie su Colera Tossina
Argomenti discussi: Una tossina del colera contro il cancro: sì, hai letto bene.
Una tossina del colera contro il cancro: sì, hai letto beneIl colera causa milioni di morti ogni anno. Ma una sua tossina, MakA, sta mostrando qualcosa che i tumori colorettali non riescono a reggere. futuroprossimo.it
ULTIM'ORA - Quando uccide un uomo, la griglia mediatica e culturale è spesso “dolo/mostro/ergastolo”; quando uccide una donna, entrano subito in campo attenuanti narrative (relazione tossica, paura, “non volevo ucciderlo”, che, a prescindere dall’esito p - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.