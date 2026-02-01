Una tossina del colera ha frenato il cancro del colon-retto nei topi | Uccide le cellule tumorali

Una tossina prodotta dal batterio del colera ha dimostrato di poter fermare lo sviluppo del tumore del colon-retto nei topi. I ricercatori hanno osservato che questa sostanza uccide le cellule tumorali e stimola il sistema immunitario a combatterle. Lo studio, ancora in fase sperimentale, apre nuove possibilità per trattamenti contro il cancro, anche se bisogna aspettare i prossimi passi prima di valutarne l’applicabilità negli esseri umani.

