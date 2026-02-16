I casi di cancro al colon-retto tra le persone giovani sono in aumento

L’aumento dei casi di cancro al colon-retto tra i giovani si è verificato dopo la morte di James Van Der Beek, episodio che ha portato nuovamente l’attenzione su questa problematica. Secondo gli esperti, questa crescita potrebbe essere collegata a cambiamenti nello stile di vita e all’alimentazione, ma ancora non ci sono prove chiare che confermino questa ipotesi. La questione preoccupa medici e ricercatori, che continuano a studiare le cause di questa tendenza crescente.

È un fenomeno osservato da anni, tornato d'attualità per la morte di James Van Der Beek: ma non ci sono ancora spiegazioni convincenti La morte a causa di un tumore dell'attore statunitense James Van Der Beek, diventato famoso grazie al suo ruolo nella serie televisiva Dawson's Creek, ha riportato l'attenzione sull'aumento dei casi di tumore del colon-retto a esordio precoce. Van Der Beek aveva infatti poco più di 46 anni quando nel 2023 gli era stata diagnosticata la malattia, diventata più comune di un tempo tra le persone con meno di 50 anni di età. Il carcinoma del colon-retto è la terza forma di tumore più comune e la seconda causa di morte per cancro, con quasi due milioni di nuovi casi registrati nel 2020.