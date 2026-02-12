Roma | bonifica in campo rom via Candoni rimosse baracche in disuso

Questa mattina a Roma, le ruspe hanno demolito le baracche in disuso in via Candoni. Sono stati portati via i moduli abitativi vuoti e una grande quantità di rifiuti ingombranti. L’operazione fa parte di una bonifica più ampia nel quartiere.

Sono stati rimossi stamattina alcuni moduli abitativi ormai in disuso e una quantità significativa di materiali ingombranti all’interno del campo rom situato in via Candoni. Questa operazione di bonifica è stata realizzata grazie a una collaborazione efficace tra la questura di Roma, la polizia locale di Roma, gli operatori dei servizi sociali comunali e i netturbini dell’azienda capitolina Ama. Operazione di bonifica senza criticità. Le operazioni si sono svolte senza alcuna criticità, garantendo un intervento fluido e coordinato. Durante la bonifica, le persone presenti nel campo sono state assistite dai servizi sociali, che hanno fornito supporto e aiuto per gestire la situazione in modo appropriato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

