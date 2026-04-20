Campo largo rientra anche Controvento centrosinistra completo

L’associazione politica “Controvento” ha confermato il suo rientro nel perimetro del centrosinistra in vista delle prossime elezioni comunali. La decisione arriva dopo l’invito rivolto dal candidato sindaco Nello Pizza, che ha portato all’annuncio ufficiale di questa partecipazione. La campagna elettorale si avvicina e il gruppo ha comunicato di voler far parte di un campo largo che comprende tutte le forze del centrosinistra.

L’associazione politica “Controvento” raccoglie l’invito del candidato sindaco Nello Pizza e annuncia il ritorno nel perimetro del centrosinistra in vista delle prossime amministrative. Una scelta che segna il tentativo di ricomporre il quadro progressista cittadino. «Il candidato sindaco per la coalizione di centrosinistra, Nello Pizza, ha invitato l’associazione “Controvento” a partecipare allo schieramento elettorale in vista del prossimo voto amministrativo ad Avellino. “Controvento” vede in quest’appello la volontà di sanare gli effetti di ciò che viene giudicato da Pizza “un equivoco”, di recuperare i termini politici di un rapporto e soprattutto il riconoscimento alla qualità dell’opera svolta dalla propria rappresentanza in consiglio comunale e del ruolo acquisito all’interno della comunità avellinese e irpina.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Campo largo, rientra anche “Controvento”, centrosinistra completo Notizie correlate Leggi anche: Il campo largo diventa campo minato anche sulla sicurezza: centrosinistra a pezzi Il “campo largo” si divide e un pezzo del centrosinistra sceglie Marco NuzzoCASARANO – Marco Nuzzo, segretario cittadino del Partito Democratico, è il primo candidato sindaco ufficiale alle prossime amministrative di... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Affidamento in house ad Ataf polveriera pronta ad esplodere: nervi tesi nel campo largo; Campo largo ancora stretto a Sinistra; Carlo Calenda | Se Meloni sta con Orbán allora sta anche con Putin, e quindi contro l’Europa; Elezioni a Lentini, Mpa accusa Forza Italia di un accordo con il Campo largo. Campo largo ancora stretto a SinistraScelto il candidato sindaco, adesso bisogna definire il perimetro del campo largo, al momento ancora stretto a sinistra. È partito da qui l’interpartitico andato in scena nella sede provinciale del Pa ... irpinianews.it CAMPO LARGO “Un esperimento che oggi possiamo dire riuscito, visto il risultato ottenuto”. #lattacco #provinciadifoggia #elezioni #campolargo facebook Piazza per la pace: Trump ora riunisce il campo largo. @lucadecarolis e @WandaMarra x.com