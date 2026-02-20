Il campo largo si divide e un pezzo del centrosinistra sceglie Marco Nuzzo

Marco Nuzzo, segretario del PD di Casarano, si candida a sindaco dopo che quattro partiti del “campo largo” hanno deciso di sostenere la sua candidatura. La scelta arriva in un momento di tensione tra le forze politiche locali, che hanno deciso di spostare il loro sostegno su un nome condiviso. Nuzzo ha già iniziato a incontrare i cittadini e a presentare il suo programma elettorale. La campagna si intensifica nelle prossime settimane.

CASARANO – Marco Nuzzo, segretario cittadino del Partito Democratico, è il primo candidato sindaco ufficiale alle prossime amministrative di Casarano: l’indicazione arriva da quattro delle forze politiche che componevano il cosiddetto “campo largo” che, da alcune settimane, rifletteva sulla possibilità di arrivare a un nome unitario e condiviso, oppure di passare attraverso lo strumento delle primarie. Era quanto emerso almeno dalla riunione dell’11 febbraio scorso, in cui si era posto un ultimatum di 48 ore, prima di procedere a ragionare sulla consultazione dal basso. Ma l’allarme lanciato nelle scorse ore da Sinistra Italiana, che lamentava l’assenza di un passaggio concreto dalle parole ai fatti, era diventato presagio di qualcosa che non stesse portando alla convergenza piena auspicata.🔗 Leggi su Lecceprima.it

