Concerto Il Mondo di Schubert ad Ariano Irpino
Domenica 22 febbraio 2026, alle ore 19.30, la Sala Classicariano di Ariano Irpino ospiterà un evento imperdibile per gli amanti della musica classica: il concerto "Il Mondo di Schubert". A portare sul palco l’inconfondibile linguaggio musicale del compositore austriaco sarà il talentuoso pianista Raffaele D'Angelo, che con maestria interpreterà alcuni dei brani più significativi di Franz Schubert. Il programma offrirà un’opportunità unica di immergersi nell’intensità e nella profondità delle opere di Schubert, un autore la cui musica è stata capace di evocare le emozioni più sottili e complesse.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
