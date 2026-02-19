Concerto Il Mondo di Schubert ad Ariano Irpino

Domenica 22 febbraio 2026, alle ore 19.30, la Sala Classicariano di Ariano Irpino ospiterà un evento imperdibile per gli amanti della musica classica: il concerto "Il Mondo di Schubert". A portare sul palco l’inconfondibile linguaggio musicale del compositore austriaco sarà il talentuoso pianista Raffaele D'Angelo, che con maestria interpreterà alcuni dei brani più significativi di Franz Schubert. Il programma offrirà un’opportunità unica di immergersi nell’intensità e nella profondità delle opere di Schubert, un autore la cui musica è stata capace di evocare le emozioni più sottili e complesse.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Biogem Musica, ad Ariano Irpino il concerto del quartetto AdornoAriano Irpino ospita il concerto del quartetto Adorno, inserito nella rassegna Biogem Musica dedicata alla memoria di Paolo Isotta.

Leggi anche: Concerto del Duo Burriesci–Silvestro ad Ariano Irpino

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.